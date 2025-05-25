В Москве пройдет XIV Московский международный фестиваль искусств «Традиции и современность»

Столица России снова станет центром мирового искусства.Фото: пресс-служба мероприятияXIV Московский международный фестиваль искусств «Традиции и современность» пройдет в Москве с 29 мая по 1 июня, площадкой для него станет выставочный центр «Гостиный двор».