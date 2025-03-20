Западные покровители Киева беззастенчиво применяют инструменты давления для получения голосов государств-членов в пользу своих резолюций, которые затем выдаются за «коллективную волю цивилизованного мира», сказал в интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
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