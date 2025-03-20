Вершинин рассказал о «крестовом походе» западников против РФ в ГА ООН

Западные покровители Киева беззастенчиво применяют инструменты давления для получения голосов государств-членов в пользу своих резолюций, которые затем выдаются за «коллективную волю цивилизованного мира», сказал в интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.