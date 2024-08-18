WhatsApp сообщили о новых функциях мессенджера

Речь идет о возможности создания стикеров, передает inAktau.kz со ссылкой на страницу компании. Разработчики считают, что стикеры открывают свободу самовыражению и приносят в чаты больше поводов для шуток и забавных наблюдений.
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