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Бэнкси показал свою новую работу

Британский уличный художник, известный под псевдонимом Бэнкси, представил свою новую работу. Снимок появился в его официальном аккаунте в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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