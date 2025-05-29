Бэнкси показал свою новую работу

Британский уличный художник, известный под псевдонимом Бэнкси, представил свою новую работу. Снимок появился в его официальном аккаунте в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).