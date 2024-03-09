Хуситы заявили об успешной атаке на гражданский и военные корабли США 9 марта: Пентагон отрицает

В субботу, 9 марта, йеменские хуситы объявили о проведении двух успешных боевых операций с использованием противокорабельных ракет против американского сухогруза в Аденском заливе и нескольких десятков беспилотников против кораблей ВМС США в Красном море и Аденском заливе.
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