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'I See Dead People': Treasury Blocks $99 Million In Federal Payments To Deceased Americans

'I See Dead People': Treasury Blocks $99 Million In Federal Payments To Deceased Americans

'I See Dead People': Treasury Blocks $99 Million In Federal Payments To Deceased Americans The Treasury Department announced Tuesday morning that it has successfully implemented new safeguards to prevent government payments to dead people in an effort to reduce waste and fraud.

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