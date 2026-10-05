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Тепло до 18 градусов, дожди и холодный фронт: какой будет погода в Москве на этой неделе

Тепло до 18 градусов, дожди и холодный фронт: какой будет погода в Москве на этой неделе

Начало октября в Москве будет переменчивым — пасмурные и дождливые дни сменятся короткими периодами тепла.

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