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Царьград

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Новый дрон "Заноза": прорыв российской техники с грузоподъемностью 20 кг

Новый дрон "Заноза": прорыв российской техники с грузоподъемностью 20 кг

Десантники из группировки "Днепр" представили новый российский тяжёлый FPV-дрон "Заноза". Этот универсальный дрон способен доставлять грузы до 20 кг, выполнять боевые задачи на Днепре и на правом его берегу.

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