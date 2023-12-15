Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Германия передала Украине вторую систему ПВО Patriot

Германия передала Украине вторую систему ПВО Patriot

Германия передала Украине еще одну систему ПВО Patriot вместе с ракетами к ней, сообщает « 360 ». Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что вторая система Patriot, обещанная Берлином Киеву, будет введена в эксплуатацию на Украине уже в этом году.

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