Германия передала Украине вторую систему ПВО Patriot

Германия передала Украине еще одну систему ПВО Patriot вместе с ракетами к ней, сообщает « 360 ». Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что вторая система Patriot, обещанная Берлином Киеву, будет введена в эксплуатацию на Украине уже в этом году.
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