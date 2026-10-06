Прокурор Новосибирска и олимпийцы встретились с подростками

В Новосибирске в рамках проекта «Встреча со смыслом» подростки пообщались с олимпийскими чемпионами Виктором Маркиным, Ириной Минх и Евгением Подгорным, а также с прокурором города Олегом Желдаком, который затронул тему вовлечения несовершеннолетних в противоправное поведение.
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