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Царьград

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Прокурор Новосибирска и олимпийцы встретились с подростками

Прокурор Новосибирска и олимпийцы встретились с подростками

В Новосибирске в рамках проекта «Встреча со смыслом» подростки пообщались с олимпийскими чемпионами Виктором Маркиным, Ириной Минх и Евгением Подгорным, а также с прокурором города Олегом Желдаком, который затронул тему вовлечения несовершеннолетних в противоправное поведение.

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