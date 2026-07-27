В Курске судит водителя за смертельный наезд на пешехода

Автомобиль двигался со скоростью 114 км/ч при разрешенных 60 км/ч.4 августа прошлого года года у дома №23 по проспекту Надежды Плевицкой в Курске Фольксваген Тигуан, за рулём которого находился 26-летний мужчина, сбил женщину-пешехода 1958 года рождения.