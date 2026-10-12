В Челябинске 14 октября на сутки отключат воду в сотнях домов

С 10:00 14 октября до 10:00 15 октября МУП «ПОВВ» приостановит подачу холодной воды в сотни домов на двух десятках улиц северо-запада Челябинска для плановых восстановительных работ на сетях.
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