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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Почему дети элиты не на фронте?

Почему дети элиты не на фронте?

Переслегин нашёл точное объяснение: "Люди сами оправдывают такое предательство" Пока сыновья простых рабочих и учителей гибнут под обстрелами, отстаивая будущее страны, вопрос о том, где находятся отпрыски олигархов и чиновников, остается открытым.

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Комментарии
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Стэйси
Болело может ?
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1 м.
Ингерман Ланская
а ты, сральник, заверни своё проснувшееся дерьмо в тряпочку и убаюкай
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1 м.
Leonid PlиGin
Дети элиты не на фронте, потому что воспитаны паразитами на теле страны и воспитаны как паразиты.
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1 м.