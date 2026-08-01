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Царьград

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Два прыжка в Волгу за ночь: спасены двое в Нижнем Новгороде

Два прыжка в Волгу за ночь: спасены двое в Нижнем Новгороде

Минувшей ночью в Нижнем Новгороде зафиксированы два схожих инцидента на воде. По информации ГУ МЧС России по региону, около двух часов ночи в районе «Стрелки» 20-летняя девушка совершила прыжок с бетонного парапета в реку.

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