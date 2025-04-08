Школьница из Коркино оформила на отца кредит в 280 тысяч рублей для чужого дяди

В Коркино двое подростков попались на мошенническую схему «звонок от завуча школы». Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, злоумышленники напугали школьников тем, что их родителей привлекут к уголовной ответственности.
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