Школьница из Коркино оформила на отца кредит в 280 тысяч рублей для чужого дяди

В Коркино двое подростков попались на мошенническую схему «звонок от завуча школы». Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, злоумышленники напугали школьников тем, что их родителей привлекут к уголовной ответственности.