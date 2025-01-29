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Володин призвал привлечь к ответственности Байдена после данных о попытке убить Путина

Володин призвал привлечь к ответственности Байдена после данных о попытке убить Путина

Володин считает, что заявления американского журналиста Такера Карлсона о том, что власти США при бывшем президенте Джо Байдене пытались убить российского лидера Владимира Путина, должны быть тщательно расследованы.

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