Володин призвал привлечь к ответственности Байдена после данных о попытке убить Путина

Володин считает, что заявления американского журналиста Такера Карлсона о том, что власти США при бывшем президенте Джо Байдене пытались убить российского лидера Владимира Путина, должны быть тщательно расследованы.
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