Парламентская газета

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Горелкин прокомментировал визит актрисы Джоли во Львов

Горелкин прокомментировал визит актрисы Джоли во Львов

Посещение голливудской актрисой и послом доброй воли ООН Анжелиной Джоли украинского Львова противоречит принципам нейтральности организации: точно такие же беженцы есть в регионах России, но к ним международные институции никого не направляют.

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