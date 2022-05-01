Горелкин прокомментировал визит актрисы Джоли во Львов

Посещение голливудской актрисой и послом доброй воли ООН Анжелиной Джоли украинского Львова противоречит принципам нейтральности организации: точно такие же беженцы есть в регионах России, но к ним международные институции никого не направляют.
Посещение голливудской актрисой и послом доброй воли ООН Анжелиной Джоли украинского Львова противоречит принципам нейтральности организации: точно такие же беженцы есть в регионах России, но к ним международные институции никого не направляют.
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