Силы шиитского военно-политического движения «Ансар Алла» (хуситы) окружили третий по величине в Йемене город Таиз.
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