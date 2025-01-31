Владислав Шапша: семьи убитых лесников получат по миллиону рублей

Семьи лесничих, погибших при исполнении служебного долга, получат деньги. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в соцсети 30 января, что семьям троих убитых лесников из Куйбышевского района окажут поддержку - всем по одному миллиону рублей из областного бюджета.