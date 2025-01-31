Калуга-поиск
ОбществоПолитикаЗдравоохранениеДТППогодаОбразованиеСпортПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калуга-поиск

39 подписчиков

Свежие комментарии

Владислав Шапша: семьи убитых лесников получат по миллиону рублей

Владислав Шапша: семьи убитых лесников получат по миллиону рублей

Семьи лесничих, погибших при исполнении служебного долга, получат деньги. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в соцсети 30 января, что семьям троих убитых лесников из Куйбышевского района окажут поддержку - всем по одному миллиону рублей из областного бюджета.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх