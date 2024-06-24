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ДТП со смертельным исходом на дорогах Новосибирска: электропоезд сбил пешехода, водитель иномарки погиб после столкновения с деревом

ДТП со смертельным исходом на дорогах Новосибирска: электропоезд сбил пешехода, водитель иномарки погиб после столкновения с деревом

Накануне в Новосибирске произошла серия дорожно-транспортных происшествий. На станции Инская электропоезд сбил 36-летнего местного жителя, который был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

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