ДТП со смертельным исходом на дорогах Новосибирска: электропоезд сбил пешехода, водитель иномарки погиб после столкновения с деревом

Накануне в Новосибирске произошла серия дорожно-транспортных происшествий. На станции Инская электропоезд сбил 36-летнего местного жителя, который был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
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