Новогодние каникулы 2026–2027 годов займут 11 дней — с 31 декабря по 10 января. По этому графику отдыхают те, кто работает по пятидневке и учится по школьному календарю.
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