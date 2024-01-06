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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер» не проигрывает в Серии А 13 матчей подряд. У команды лишь одно поражение в текущем сезоне – от «Сассуоло»

«Интер» не проигрывает в Серии А 13 матчей подряд. У команды лишь одно поражение в текущем сезоне – от «Сассуоло»

Сегодня «нерадзурри» обыграли «Верону» (2:1) в матче 19-го тура. «Интер» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до 13 матчей.

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