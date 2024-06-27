Владимир Колокольцев обсудил с Жан-Пьером Лакруа актуальные вопросы деятельности полицейских в миротворческих миссиях ООН

«Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев в штаб-квартире ООН встретился с заместителем Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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