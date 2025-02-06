Песков заявил, что Россия и США не приступали к обсуждению встречи Путина с Трампом

Россия и Соединённые Штаты пока не начинали обсуждение возможной встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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