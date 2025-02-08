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«Ты уволен, Джо»: Трамп из мести лишил Байдена доступа к секретным данным

«Ты уволен, Джо»: Трамп из мести лишил Байдена доступа к секретным данным

Дональд Трамп, не скрывая, мотивировал это решение местью.Президент США Дональд Трамп лишил своего предшественника Джо Байдена доступа к секретной государственной информации, мотивировав это тем, что в 2021 году Байден поступил с ним также.

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