Грузопоток через Суэцкий канал на фоне военного конфликта снизился на 40%

Грузопоток через Суэцкий канал на фоне военного конфликта в Красном море снизился на 40%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитика Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Александра Наджарова.
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