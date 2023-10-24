Власти РТ планируют создать научный центр для развития беспилотных технологий

Власти Татарстана планируют создать научный центр для развития беспилотных технологий (НПЦ). Заявка на его учреждение уже была направлена региональными властями, как сообщает Министерство промышленности и торговли региона.
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