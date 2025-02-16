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Захарова уличила главу Мюнхенской конференции Хойсгена во лжи

Захарова уличила главу Мюнхенской конференции Хойсгена во лжи

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала спич главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена о «политике умиротворения» России в XX веке, напомнив ему о начале Второй мировой войны.

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