Захарова уличила главу Мюнхенской конференции Хойсгена во лжи

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала спич главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена о «политике умиротворения» России в XX веке, напомнив ему о начале Второй мировой войны.
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