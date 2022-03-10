Димитрис Итудис: «У нас были сложности в первом матче с «Енисеем»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис накануне гостевого матча против «Енисея» напомнил, что первая встреча с красноярской командой в декабре складывалась непросто (97:88).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх