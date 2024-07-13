Избранный президент Ирана назвал Россию ценным стратегическим союзником

Россия – ценный стратегический союзник и сосед Ирана, Тегеран продолжит расширять и укреплять сотрудничество с Москвой, заявил избранный иранский президент Масуд Пезешкиан в статье для издания Tehran times, названной "Мое послание новому миру".
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