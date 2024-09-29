SuperJob отметил об изменении отношения работодателей к кандидатам старше 50 лет

Работодатели в условиях кадрового голода изменили свою политику поиска кандидатов, в частности к стали более приветливы к работникам старше 50 лет, сообщает издание РБК, ссылаясь на анализ платформы SuperJob.
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