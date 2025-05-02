МИД Франции заявил о подготовке скоординированных с США санкций против РФ

Европейские страны готовят новый пакет санкций против России в случае её отказа от прекращения огня на Украине и рассчитывают на поддержку США, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью Agence France-Presse (AFP).
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