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МИД Франции заявил о подготовке скоординированных с США санкций против РФ

МИД Франции заявил о подготовке скоординированных с США санкций против РФ

Европейские страны готовят новый пакет санкций против России в случае её отказа от прекращения огня на Украине и рассчитывают на поддержку США, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью Agence France-Presse (AFP).

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