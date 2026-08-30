Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 905 подписчиков

«Россия должна извиниться»: в Азербайджане «ущемились» из-за акции у их посольства в Москве с лозунгом «Руки прочь от русских!»

«Россия должна извиниться»: в Азербайджане «ущемились» из-за акции у их посольства в Москве с лозунгом «Руки прочь от русских!»

Телеканал "78" Три плаката, но не на границе американского штата, а в Леонтьевском переулке в столице стали поводом для очередной пикировки между министерствами иностранных дел России и Азербайджана.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя леонид рыбаков
леонид рыбаков

Даже уже такие страны качают права ---куда еще нас ниже опустят РУКОВОДИТЕЛИ УРОВНЯ ОВОЩНЫХ РЫНКОВ И ТО НАС УЧАТ ЖИТЬ ---ПОТОМУ ЧТО ЭТИ РУКОВОДИТЕЛИ РЫНКОВ КОРМЯТ НАШИХ ЧИНОВНИКОВ ----А В ОТВЕТ ТИШИНА ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ --ПАТРИОТИЗМ ??? А ЧТО ЭТО ТАКОЕ У ЧИНОВНИКОВ И ТОРГАШЕЙ???