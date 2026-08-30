«Россия должна извиниться»: в Азербайджане «ущемились» из-за акции у их посольства в Москве с лозунгом «Руки прочь от русских!»

Телеканал "78" Три плаката, но не на границе американского штата, а в Леонтьевском переулке в столице стали поводом для очередной пикировки между министерствами иностранных дел России и Азербайджана.
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А ведь НОСОРОГ припёрся на саммит ШОС в киргизию. И у меня всё меньше и меньше остаётся сомнений, что Путин всё таки извинится при встрече перед ним. У него на этот счёт большой опыт.
Тогда нам необходимо сейчас извиниться перед Германией ,за то,что они на нас напали в 1941 году.
Даже уже такие страны качают права ---куда еще нас ниже опустят РУКОВОДИТЕЛИ УРОВНЯ ОВОЩНЫХ РЫНКОВ И ТО НАС УЧАТ ЖИТЬ ---ПОТОМУ ЧТО ЭТИ РУКОВОДИТЕЛИ РЫНКОВ КОРМЯТ НАШИХ ЧИНОВНИКОВ ----А В ОТВЕТ ТИШИНА ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ --ПАТРИОТИЗМ ??? А ЧТО ЭТО ТАКОЕ У ЧИНОВНИКОВ И ТОРГАШЕЙ???
Их нужно чаще посылать и носом торчать в их дерьмо...
Ужасно. Ужасно работает наш МИД. Только и делает, что вытирается от плевков недогосударства