Многие популярные приложения не поддерживают Dynamic Island в iPhone 14 Pro, так как Apple ещё не открыла API

Новый вырез iPhone 14 Pro, названный Dynamic Island, поддерживает около 40 различных сценариев, отображая информацию о входящих звонках, подключении AirPods и Apple Watch, аутентификации Face ID, Apple Pay, AirDrop, процессе зарядки и многом другом.
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