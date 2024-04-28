Бангладеш впечатлилась: страна заговорила о возведении ещё двух реакторов российского проекта на АЭС «Руппур» и не только...

Республику Бангладеш настолько впечатлило то, каким образом и с каким размахом Росатом возводит ядерные объекты и обучает специалистов для работы на них, что еще до запуска двух энергоблоков АЭС «Руппур» страна выразила заинтересованность в развитии других совместных проектов.
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