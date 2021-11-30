#хакнем_математика рубрика, содержащая интересный, познавательный контент по математике как для школьников, так и для взрослых Авторские права на изображение принадлежат медиагруппе "Хакнем" и защищены товарным знаком ®️ Здравствуйте, уважаемые читатели Хакнем Школа!Предыдущая статья «Ещё раз о порядке действий…» вызвала оживлённую дискуссию в комментариях, в которой читатель под ник-ом Constant отстаивал утверждение, что опущенный знак умножения «×» между числом и скобкой или буквенным множителем имеет приоритет перед предшествующим знаком деления «:» , вследствие чего должен меняться обычный порядок действий, и поэтому рассматриваемый в статье пример 18 : 3 (5 - 2) = 18 : 3 × 3 = 6 × 3 = 18 якобы решён неправильно…Вот комментарий, с которого началась эта дискуссия (ссылка на комментарий): И снова о порядке действий: имеет ли отсутствующий перед скобкой знак умножения приоритет над делением? Поскольку в моей библиотеке имеются несколько линий учебников разных авторов, начиная с третьего класса, плюс различные пособия, то я решил посмотреть, что по этому вопросу в них говорится, чтобы поделиться найденным с Вами, уважаемые читатели.