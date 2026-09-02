Смоленские власти прокомментировали ситуацию с новыми провалами на улицах города

О повреждении тротуара на проспекте Гагарина и просадке грунта недалеко от набережной смоляне рассказали в соцсетях Глава Смоленска Александр Новиков прокомментировал ситуацию с провалами в земле, которые появились в разных частях города.
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