От овощей до рыбы: врач раскрыл рацион для долгой и здоровой жизни

Врач раскрыл, какие продукты помогают продлить жизнь и снизить риски хронических заболеваний. Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал «Ленте.
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