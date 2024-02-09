Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • igor kim
    Самый гениальный прием борьбы врагов против России - это натравить русских на русских.Англосаксы сливаю...
  • Алексей Горшков
    Население Украины ЗОМБИРОВАНО,причём даже уже БОЛЬШЕ,чем немцы к 1941 году! Поясню: нас от 2014 года отделяют УЖЕ ДЕС...Англосаксы сливаю...

Англосаксы сливают Украину, чтобы взорвать Россию изнутри. Но рвутся сами. Кто подпишет с нами капитуляцию на Украине? Байден или Трамп?

Англосаксы сливают Украину, чтобы взорвать Россию изнутри. Но рвутся сами. Кто подпишет с нами капитуляцию на Украине? Байден или Трамп?

Юрий Кот Все эти годы я утверждаю, что конечная цель наших врагов на Украине - нанесение максимального ущерба России любой ценой.

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Комментарии
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igor kim
А как немцы перевоспитались от фашизма? Кроме того, наверно, половина украинцев перемешана с русскими.
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10 час.
Алексей Горшков
Население Украины ЗОМБИРОВАНО,причём даже уже БОЛЬШЕ,чем немцы к 1941 году! Поясню: нас от 2014 года отделяют УЖЕ ДЕСЯТЬ (!) ЛЕТ - БОЛЬШЕ, чем от прихода Гитлера к власти в 1933 году до 1941-го,при том что Гитлер тогда не имел нынешних технических средств и теорий по промывке мозгов! И это я ещё беру время УСИЛЕННОГО зомбирования - простое-то было ещё с перестроечных,а то и с хрущёвских времён... Но есть и то,что даёт надежду! Я лично был в Чечне,с которой мы столько воевали...Казалось - уж чеченцы-то зазомбированы вусмерть,и раззомбированию вообще не подлежат - во всяком случае в ближайшей перспективе... И что мы видим сейчас? Чеченцы В АВАНГАРДЕ РОССИЙСКИХ ВОЙСК !!! И это - совершенно далёкие этнически от нас люди,истовые мусульмане! Что же с единокровными единоверцами будет,когда они от зомбирования очнутся? Между прочим - что-то генетически с нами общее в них и сейчас проскальзывает! Помню - смотрел интервью Н.Фридрихсон ДНР-овца Д.Безсонова. Он заметил: &quot;Почему &quot;укропы&quot; так самоотверженно сопротивляются? Да потому,что ОНИ ТАКИЕ ЖЕ,КАК И МЫ&quot;! И вот именно РАЗЗОМБИРОВАНИЕ ЧЕЧЕНЦЕВ по-моему такой КОЗЫРЬ В НАШЕЙ ПРОПАГАНДЕ,что по идее &quot;переплёвывает&quot; ВСЕ ЦИПСОШНЫЕ &quot;пыхтелки&quot;,а мы почему-то им не пользуемся,привычно скуля о нашей слабости в информационной войне!
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5 час.
igor kim
Самый гениальный прием борьбы врагов против России - это натравить русских на русских.
Ответить
5 час.

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