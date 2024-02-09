Англосаксы сливают Украину, чтобы взорвать Россию изнутри. Но рвутся сами. Кто подпишет с нами капитуляцию на Украине? Байден или Трамп?

Алексей Горшков

Население Украины ЗОМБИРОВАНО,причём даже уже БОЛЬШЕ,чем немцы к 1941 году! Поясню: нас от 2014 года отделяют УЖЕ ДЕСЯТЬ (!) ЛЕТ - БОЛЬШЕ, чем от прихода Гитлера к власти в 1933 году до 1941-го,при том что Гитлер тогда не имел нынешних технических средств и теорий по промывке мозгов! И это я ещё беру время УСИЛЕННОГО зомбирования - простое-то было ещё с перестроечных,а то и с хрущёвских времён... Но есть и то,что даёт надежду! Я лично был в Чечне,с которой мы столько воевали...Казалось - уж чеченцы-то зазомбированы вусмерть,и раззомбированию вообще не подлежат - во всяком случае в ближайшей перспективе... И что мы видим сейчас? Чеченцы В АВАНГАРДЕ РОССИЙСКИХ ВОЙСК !!! И это - совершенно далёкие этнически от нас люди,истовые мусульмане! Что же с единокровными единоверцами будет,когда они от зомбирования очнутся? Между прочим - что-то генетически с нами общее в них и сейчас проскальзывает! Помню - смотрел интервью Н.Фридрихсон ДНР-овца Д.Безсонова. Он заметил: "Почему "укропы" так самоотверженно сопротивляются? Да потому,что ОНИ ТАКИЕ ЖЕ,КАК И МЫ"! И вот именно РАЗЗОМБИРОВАНИЕ ЧЕЧЕНЦЕВ по-моему такой КОЗЫРЬ В НАШЕЙ ПРОПАГАНДЕ,что по идее "переплёвывает" ВСЕ ЦИПСОШНЫЕ "пыхтелки",а мы почему-то им не пользуемся,привычно скуля о нашей слабости в информационной войне!