Политнавигатор Рэпер-иноагент, у которого не заладилось сотрудничество с американским коллегой Рич Зе Кидом, утверждает, что осознал свои ошибки и хочет вернуться в Россию.
Иноагент Моргенштерн соскучился по русским гонорарам и умоляет понять и простить
Комментарии
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Виктор Луговой
Гутен морген, штерн твою мать... Иди повесься в сортире на собственных помочах. А мы на твоём примере будем маленьких детишек учить, - типа, дети, вот фу таким быть.
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15 час.
Андрей
А он не думает, что его песни нах в России никому не нужны? И с каких пор мы стали для него "наши"?
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29 мин.
ВД
Вовладар Даров
Пошел он ...... В трещину! Грязь нам не нужна в России!
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2 мин.
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