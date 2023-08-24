Иноагент Моргенштерн соскучился по русским гонорарам и умоляет понять и простить

Виктор Луговой Гутен морген, штерн твою мать... Иди повесься в сортире на собственных помочах. А мы на твоём примере будем маленьких детишек учить, - типа, дети, вот фу таким быть.

Андрей А он не думает, что его песни нах в России никому не нужны? И с каких пор мы стали для него "наши"?