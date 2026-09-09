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Германия планирует обложить налогом в 25% доходы от криптовалют

Германия планирует обложить налогом в 25% доходы от криптовалют

Германия подготовила законопроект о введении с 2028 года единого налога по ставке 25% на прибыль от операций с криптовалютой.

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