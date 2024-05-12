В Исакогорском округе спасатели спасли провалившуюся под лёд собаку

Местная жительница обратилась в экстренные службы сегодня ранним утром — в седьмом часуМестная жительница обратилась в экстренные службы сегодня ранним утром — в седьмом часуЖенщина сообщила, что на озере Нестеровка под лёд провалилась собака — средних размеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)