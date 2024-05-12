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Регион 29

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В Исакогорском округе спасатели спасли провалившуюся под лёд собаку

Местная жительница обратилась в экстренные службы сегодня ранним утром — в седьмом часуМестная жительница обратилась в экстренные службы сегодня ранним утром — в седьмом часуЖенщина сообщила, что на озере Нестеровка под лёд провалилась собака — средних размеров.

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