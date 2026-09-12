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Газета.ру

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В Москве временно перекрыли Садовое кольцо и ряд улиц в ЦАО и ЗАО

В Москве временно перекрыли Садовое кольцо и ряд улиц в ЦАО и ЗАО

Водителей предупреждают о временных ограничениях движения в центре и на западе Москвы. Из-за прохождения велоколонны движение закрыто на Садовом кольце в каждом направлении, а также на улицах Косыгина, Смоленской и Большой Дорогомиловской, Воробьёвском шоссе, Бережковской набережной, набережной Тараса Шевченко, Бородинском мосту и съездах с него на Бережковскую набережную и набережную Тараса Шевченко.

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