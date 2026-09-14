Sunday Gap Reopens the Risk-Off Case — MES Tests 7,600 Micro E-mini S&P 500 Index Futures CME_MINI:MES1! SITCo_ Sunday Gap Reopens the Risk-Off Case — MES Tests 7,600 as TNX Presses 5% Market Regime: Tactical Risk-Off / Downside Continuation Macro Regime: Hostile — Inflation and Long-Duration Pressure Systemic Stress: Not confirmed Confidence: High Friday’s rebound improved price temporarily, but it did not repair the market’s broader damage.
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