«Эхо 90-х»: десять черепов нашли на месте бывшего ресторана в центре Москвы

Скелетированные останки человека обнаружили во время строительных работ в центре Москвы. Жуткую находку сделали в 1-м Сетуньском проезде при проведении работ по демонтажу подземных коммуникаций частного нежилого здания, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.