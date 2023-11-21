«Эхо 90-х»: десять черепов нашли на месте бывшего ресторана в центре Москвы

Скелетированные останки человека обнаружили во время строительных работ в центре Москвы. Жуткую находку сделали в 1-м Сетуньском проезде при проведении работ по демонтажу подземных коммуникаций частного нежилого здания, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
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