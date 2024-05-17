TikTok намерен судиться с США из-за запрета сервиса на территории страны

После того как президент США Джо Байден подписал указ о запрете видеосервиса TikTok на территории страны, группа из восьми разработчиков решила подать в суд на американское правительство, сообщает Ferra По версии издания, в исковом заявлении говорится о нарушении американскими властями Первой поправки к Конституции США, которая защищает свободу слова и волеизъявления.