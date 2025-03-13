Россиянам запретили сбивать беспилотники палками, камнями и другими подручными средствами

Также рекомендовали не снимать на фото и видео работу систем ПВО и моменты полета БПЛА МЧС России запретило сбивать беспилотники подручными средствами и подходить к ним близко в случае падения, сообщает ТАСС со ссылкой на рекомендации ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии