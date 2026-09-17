Путин продлил действие продовольственного эмбарго до конца 2028 года

Действие российского продовольственного эмбарго продлено до конца 2028 года. Это следует из указа президента России Владимира Путина, который размещен на официальном портале правовой информации.
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