Два экономических чуда Китая: какое из них настоящее

Экономика Китая, которая сегодня по праву считается ведущей в мире, для многих остается загадкой. Нередко можно встретить дискуссии о том, как Поднебесной удалось совершить столь масштабный рывок, превратившись из беднейшей страны с голодающим населением в экономического гиганта, экспортирующего свою продукцию по всему миру.