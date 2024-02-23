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Два экономических чуда Китая: какое из них настоящее

Два экономических чуда Китая: какое из них настоящее

Экономика Китая, которая сегодня по праву считается ведущей в мире, для многих остается загадкой. Нередко можно встретить дискуссии о том, как Поднебесной удалось совершить столь масштабный рывок, превратившись из беднейшей страны с голодающим населением в экономического гиганта, экспортирующего свою продукцию по всему миру.

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