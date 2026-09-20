👩🎓 52 студента Крымского федерального университета получают стипендии Президента и правительства России в этом году Президентская стипендия составляет 30 тысяч рублей, правительственная 20 тысяч.
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